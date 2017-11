Les syndicats accordent leurs violons pour "sauver les retraites"

Olivier Kressmann quant à lui s'est dit satisfait du travail effectué pendant ces deux heures de réunion." On a travaillé sur tous les points que nous voulions voir ensemble. Je trouve que c'est une réunion extrêmement productive sur le fait de nous retrouver. Cela fait très, très, longtemps que ce n'est pas arrivé. On est loin d'avoir abouti sur tous les points. Tout le monde s'exprime, on a une synthèse à faire et nous nous reverrons demain après-midi pour rédiger un communiqué commun sur la position des partenaires sociaux par rapport au projet de loin. Nous avons parlé de la PSG en général . " Le président du MEDEF, ajoute, " Il n'y a pas de pistes qui sont données, il y a l'expression de la vision de chacun. Maintenant, il faut tendre vers une notion d'arbitrage et un consensus. Si on est ensemble pour trouver un moyen de sauver les retraites. On est bien conscients de la problématique. Je l'ai déjà exprimé, le sujet de la PSG en général ce n'est pas que l'affaire des partenaires sociaux. C'est l'affaire de la collectivité en général, donc du gouvernement sur les conséquences qui nous ont menées là où on est et aussi à la population. "



Le projet de réforme des retraites a été présenté par le Pays aux partenaires sociaux, lundi après-midi. Le texte pourrait être voté avant la fin de l’année pour une application dès 2019. L'âge légal de départ à la retraite devrait être porté à 62 ans en 2020. C'est d'ailleurs le gros point de discorde entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Les partenaires sociaux sont sortis un peu hébétés de cette réunion lundi dernier. "Ce texte ne reflète pas les travaux que nous avons menés en 2015 et 2016", constatait Olivier Kressmann lundi soir. "Cela lui donne un goût amer", estimait-il à l'issu de la présentation.



L'ensemble des syndicats doit se revoir dès vendredi 17 novembre à 13h au Medef afin de finir d'accorder leurs violons et de finaliser les propositions alternatives au projet de réforme des retraites. Ce document final sera transmis au Pays dans la journée.