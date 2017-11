Les stations de ski surfent sur l'arrivée précoce de la neige

Grenoble, France | AFP | dimanche 19/11/2017 - Les chutes de neige qui ont récemment blanchi les massifs ont déjà permis à plusieurs stations d'ouvrir une partie de leur domaine skiable, à quelques jours du coup d'envoi officiel d'une saison que les professionnels espèrent fructueuse.



Le 11 novembre, Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) a été la première à proposer aux amateurs de glisse de chausser les skis en ouvrant temporairement une piste grâce à d'abondants flocons. Dans les Alpes, Courchevel (Savoie) en a fait autant mercredi, avec deux pistes gratuites préparées pour l'occasion.

Ce week-end, Val Thorens et Tignes (Savoie) - les deux seules stations françaises ouvertes en continu -, L'Alpe d'Huez (Isère), Arêches-Beaufort (Savoie) ou encore La Clusaz (Haute-Savoie) ont accueilli leurs premiers skieurs à l'occasion de pré-ouvertures.

D'autres, comme Chamrousse ou Autrans en Isère, ont ouvert leur domaine de ski nordique.

"Il faut s'attendre à d'autres pré-ouvertures dans les week-ends à venir car les conditions climatiques sont bonnes, avec un temps froid qui permet un bon maintien de la neige", juge Laurent Reynaud, directeur de Domaines skiables de France (DSF).

Le lancement officiel de la saison est prévu le 9 décembre.

Ce scénario rappelle cependant celui de l'hiver dernier, avec de premiers flocons apparus très tôt en novembre, avant un réchauffement brutal des températures qui avait privé les massifs de neige jusqu'en janvier.

À la faveur de ce radoucissement, l'enneigement artificiel - dans lequel les stations investissent chaque année - avait été difficile à mettre en place. Ce contretemps avait également contraint les directions des remontées mécaniques à décaler l'embauche des saisonniers. - Enneigement "relativement bon" -

Les professionnels veulent cependant rester optimistes. "Après plusieurs hivers difficiles, l'arrivée précoce de la neige est toujours une bonne nouvelle. C'est une situation favorable à la réservation et à la préparation des domaines", estime Laurent Reynaud.

À la mi-octobre, le niveau des réservations sur la saison affichait un solde de +0,7% par rapport à l'année précédente.

Côté météo, l'enneigement est "relativement bon" pour un mois de novembre en Haute-Savoie, où "20 à 30 cm de neige" ont été constatés à 1.500 mètres d'altitude sur les versants nord des massifs, moins exposés au soleil.

La situation est un peu moins confortable en Savoie, en Isère et dans les Hautes-Alpes, sauf près de la frontière italienne, où des chutes de neige ont permis à la station de Montgenèvre d'ouvrir partiellement son domaine ce week-end.

Selon Météo France, aucune chute de neige n'est à prévoir durant la semaine à venir et le trimestre s'annonce "plus chaud que la normale". Mais cela n'empêche pas l'apparition "de perturbations ouvrant la porte à des chutes de neige".

"Une saison, c'est un long marathon de cinq mois où tout peut arriver", abonde Laurent Reynaud.

Avec 51,1 millions de journées-skieur lors de la saison écoulée (-1,5%), la France pointe désormais à la troisième place du classement mondial derrière l'Autriche (52,1 millions, +4%) et les États-Unis (54,7 millions, +1,5%).