Les shows continuent au Taurua i Faa'a

FAA'A, le 21 décembre 2016. La population de Faa'a s’est réunie à nouveau mardi soir pour le Taurua i Faa’a sous le grand chapiteau à Motu Ovini.



Le Taurua i Faa’a est devenu un rendez-vous incontournable pour les associations de quartier. Lundi , les participants ont pris place sur la piste de danse pour le concours «Queens». Hier soir, le public a apprécié la première soirée de concours de chants et de danses traditionnels. Trois quartiers sont montés sur scène : Nuurapae en danse, Taurea Team en chant et Tamarii Manuia en danse.



Les jeunes ont réalisé des prestations à la hauteur sous le regard avisé de près de 450 spectateurs, dont Linda Taharagi, 10e adjoint au maire, Léon Apuarii et Clarisse Poia, conseillers municipaux.



Tous les jeunes, filles et garçons ont mis beaucoup de passion, cœur et courage. Rendez-vous ce mercredi soir pour la deuxième soirée de concours pour la catégorie en chants et danses traditionnels.

Quatre groupes sont attendus (par ordre de passage) : Taurea Team en danse, Saint-Hilaire (Vaitea) en chant, Manuia en chant et Te Niu Ti’a en danse.

Attention, le concert de Noël prévu le jeudi 21 décembre au chapiteau au Motu Ovini est annulé.