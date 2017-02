Les scientifiques demandent de l'aide aux collégiens pour nommer une huître perlière

Les classes de 5ème et 4ème de chaque collège sont invités à réfléchir et rechercher un nom polynésien pour ce génome. But de la démarche: sensibiliser les collégiens aux recherches et faire le lien avec la culture polynésienne.



Les participants devront adopter des méthodes de travail dignes des scientifiques. Tout au long de leur travail, ils devront annoter et expliquer leur démarche. Les propositions des collégiens devront être restituées avant le 29 mai prochain à la DGEE. Un comité composé de scientifiques de l'Ifremer et du Criobe, de l'association Proscience, du perliculteur qui a fourni la perle et de membres de la DGEE et du vice-rectorat décidera du vainqueur.



Les lauréats de ce concours verront leurs noms apparaître dans la publication ainsi qu'au sein de l'exposition installée à l'Ifremer. Ils gagneront aussi des livres scientifiques.



Par ce concours, les chercheurs espèrent permettre un autre regard sur la science, la démocratiser et pourquoi pas, faire naître des vocations.