Les "runs" rendent fous les habitants de Arue

ARUE, le 21 février 2017 - Depuis plusieurs mois, les "runs", courses sauvages de motos et de scooters, ont repris de plus belle dans la ville de Arue. Les riverains, excédés, ont lancé une pétition en ligne pour que la mairie intervienne.



"Arue, une ville où il fait bon vivre" , affiche fièrement la commune sur son site internet et ses lettres d'information. Pour certains habitants, dont le logement borde la route de ceinture, épuisés par les nuisances sonores, cette phrase n'est plus vraie.



Plusieurs fois par semaine, des hordes sauvages de scooters prennent possession de la deux fois deux voies. Lancés à toute allure, les conducteurs s'affrontent dans une course folle. "Il y a de grandes lignes droites, c'est là que les scooters et autres engins roulent ! Ils sont tous trafiqués bien sûr !" , s'agace une habitante. "Ils sont là toute la nuit. Le week-end dernier, il y avait huit motos ! Il y en a un qui a sorti un fusil pour les faire partir ! Les riverains n'en peuvent plus… Il faut que la mairie réagisse !"



Afin d'interpeller le maire sur le problème, plusieurs riverains ont décidé de s'unir. Vendredi dernier, ils ont mis en ligne une pétition sur le site www.mesopinions.com pour "faire cesser les "runs" de motos sur Arue, Tahiti" .



Dans le texte d'introduction, il est écrit : "La commune n'est pas sans ignorer le déroulement de "runs" de motos et autres scooters aux pots d'échappement transformés qui perturbent, la nuit, inlassablement le week-end (et même le jeudi) le sommeil des riverains situés entre le rond-point de la poste d'Arue et celui du croisement de princesse Heita et de la rue Gadiot. Monsieur Philip Schyle, malgré l'intervention de votre police municipale, ces agissements ne cessent pas, pire, les runners sont plus nombreux chaque semaine à faire plus de bruit."



La problématique n'est pas nouvelle. Arue a déjà été le théâtre de ce genre d'événements par le passé. L'intervention des forces de l'ordre avait porté ses fruits : les deux roues et leurs conducteurs avaient déserté. "Depuis plusieurs semaines, c'est l'enfer. Certains ont les tympans abîmés et le phénomène s'intensifie ! Il n'y a rien de dissuasif... Il faudrait que la mairie mette des ralentisseurs" , vitupère Nathalie, dont la maison se situe près du Yacht Club. Au-delà des nuisances sonores, les habitants de la commune craignent aussi pour leur sécurité.