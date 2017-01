Les rues fantômes de Papeete

"Dans le JOPF du 24 janvier 2017, un arrêté est publié pour interdire la circulation dans la rue des Halles à Papeete. Problème, si on cherche sur Google Maps ou sur les cartes les plus communes de la capitale, la rue des Halles... n'existe pas! Du coup comment se repérer à Papeete quand tu es un touriste ou un nouvel arrivant ? Ou même quand tu habites à Tahiti depuis 10 ans, que tu ne sais pas où est la rue des Halles et qu'un arrêté municipal te dit que tu ne vas plus pouvoir t'y garer ?

"Ajouter une adresse manquante".

PAPEETE, le 31 janvier 2017 - Comment se repérer à Papeete quand les noms de lieux ne sont même pas référencés sur internet ou les cartes officielles ? Heureusement, les Polynésiens connectés peuvent proposer eux-mêmes les modifications à apporter au plus gros service de cartographie au monde : Google Maps.La remarque a été portée à notre attention suite à la publication du journal officiel la semaine dernière :" nous a interpellé par mail une lectrice assidue du JOPF.Et effectivement, la rue des Halles n'est pas référencée sur Google Maps, ni sur la carte de Papeete de l'annuaire téléphonique ou la carte de Papeete distribuée par Tahiti Tourisme. Il faut dire que c'est la toute petite rue à sens unique le long du marché de Papeete, côté mer. Elle est effectivement référencée sur le portail TeFenu@, l'excellente carte interactive maintenue par le service informatique du Pays, mais le site est très peu utilisé en dehors de l'administration…De fait, le problème n'est pas spécifique à la petite rue des Halles. Le Carrefour du Pacifique, très cité dans les communiqués officiels, est introuvable sur les cartes. Pareil pour les rues et servitudes de Fare Ute, Motu Uta, de la Mission ou de Taunoa qui ne sont pas référencées (sauf sur TeFenu@)… Et c'est encore pire dans les communes périphériques, qui communiquent leurs événements avec des noms de quartiers ou de lieux-dits probablement bien connus dans leurs territoire mais mystérieux pour les autres habitants de Polynésie.Mais ne désespérez pas, puisqu'il est très simple de corriger le tir : Google Maps, le service de cartographie le plus utilisé au monde, peut facilement être complété par les internautes. Il suffit d'un clic-droit sur la carte pour accéder à l'optionDans l'exemple en image d'illustration, nous signalons le nom de la rue des Halles.