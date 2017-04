Les récifs coralliens, des barrières de protection fragilisées par l'érosion des sols marins

Paris, France | AFP | jeudi 20/04/2017 - Les récifs coralliens risquent de moins protéger les populations côtières contre les vagues car ils peinent à faire face à l'élévation du niveau de la mer provoquée par le réchauffement climatique et à l'érosion des fonds marins, alerte une étude publiée jeudi.



Plus de 200 millions de personnes dans le monde vivent dans des zones côtières protégées par des récifs coralliens jouant le rôle de barrière naturelle contre les vagues, les tempêtes et l'érosion des côtes.

Des géologues de l'Institut américain d'études géologiques (USGS) ont étudié cinq récifs: deux au large de la Floride, un au large de l'île hawaïenne de Maui et deux autour des îles Vierges des Etats-Unis dans les Caraïbes.

Ils ont constaté que l'érosion des fonds marins, s'ajoutant à la hausse du niveau de la mer due au réchauffement climatique, a déjà augmenté la profondeur des eaux dans ces régions bien plus que ce que prévoyaient la plupart des scientifiques.

Sur les sites étudiés, le fond marin s'est érodé en moyenne de 0,09 m à 0,8 m sur plusieurs dizaines d'années, indique l'étude.

Les chercheurs n'ont pas identifié de raisons particulières expliquant l'érosion des fonds.

"Les mesures que nous avons réalisées montrent que l'érosion du sol marin a déjà provoqué une augmentation des profondeurs à des niveaux dont on n'avait pas prévu qu'ils seraient atteints avant 2100", déclare l'océanographe Kimberly Yates, l'auteur principal de cette étude parue dans Biogeoscience, une revue de l'Union européenne des géosciences.

Si elle se poursuit au rythme actuel, "d'ici à 2100", cette érosion "pourrait entraîner une augmentation de la profondeur des eaux deux à huit fois plus importante que ce qui est prévu du seul fait de la hausse du niveau de la mer", explique la chercheuse, citée dans un communiqué de l'Union européenne des géosciences.

Sous l'effet du réchauffement, la hausse du niveau des mers pourrait atteindre 0,5 m à un mètre d'ici à 2100.

Les récifs coralliens, qui recouvrent moins de 0,2% de la surface des océans, abritent 30% des espèces animales et végétales marines. Outre la protection des côtes, ils contribuent notamment à la création d'emplois dans le tourisme.