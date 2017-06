Les premières baleines à bosse de la saison sont arrivées !

Sur son site, Mata Tohora précise : "N’oublions pas qu’elles viennent de parcourir des milliers de kilomètres. Certaines d’entre elles vont mettre bas dans quelques semaines et d’autres sont encore toutes jeunes et réalisent pour certaines leur premier retour, parcours d’une grande migration… Les baleines à bosse adultes et juvéniles ne se nourrissent pas en Polynésie, faute de quantité de krill (petites crevettes) suffisante. Elles perdent jusqu’à un tiers de leur poids soit environ 10 tonnes. Provoquer des déplacements vers le large en les dérangeant induit une consommation énergétique inutile et les place face aux prédateurs du baleineau…" Rappelons que la Polynésie est l'un des plus grands sanctuaires au monde pour les cétacés depuis 2002, avec une surface océanique de 5 millions de kilomètres carrés et 21 espèces de baleines et de dauphins, ce qui caractérise une diversité biologique élevée. Le harcèlement, la capture et la chasse sont strictement interdits. Ainsi, les règles d’approche dictées par le Code de l’Environnement sont à connaître absolument avant de sortir en mer (voir encadré).



En cas de non-respect de la règlementation, des sanctions sont prévues. Le 28 avril dernier, cinq prévenus ont été appelés à la barre du tribunal correctionnel de Papeete pour avoir harcelé et/ou incité au non-respect du Code de l’Environnement en matière d’espèces protégées ; deux d'entre eux ont été déclarés coupables. L’association avait demandé un simple rappel à la loi, mais le procureur en a décidé autrement devant les faits constatés. Agnès Benet remarque : "Nous ne souhaitions pas de jugement, mais ce sont deux professionnels qui ont été pourtant formés au whale-watching. Ils devront désormais demander une autorisation à la Direction de l'environnement pour poursuivre leur activité. Globalement, les gens sont de plus en plus informés et donc respectueux. On sensibilise chaque année sur l’eau plus de 150 bateaux, soit environ 1 800 personnes depuis le début du programme de communication "C’est assez !". Nous voulons surtout éviter qu'à cause de quelques réticents, toute la population soit privée de spectacles magiques. Il faut rappeler que l'observation est interdite dans les pays voisins comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, à Hawaii, aux îles Cook… Ce serait regrettable d'en arriver là." À bon entendeur…