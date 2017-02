Les parents invités en maternelle du 20 au 24 mars

PAPEETE, le 14 février 2017. Les parents d'élèves sont invités à venir à l'école maternelle du 20 au 24 mars. L'occasion de mieux comprendre ce que font leurs enfants à l'école et de les accompagner au mieux à la maison. Cette troisième édition a pour thème : « Jouer pour mieux grandir ».



La mission maternelle organise du 20 au 24 mars la semaine de l'école maternelle une action de promotion et de valorisation des apprentissages à l'école maternelle. Ouverte aux parents d’élèves, enseignants, élus, partenaires institutionnels et associatifs, cette semaine a pour ambition de faire connaître le quotidien des élèves à « l’école maternelle d’aujourd’hui », et renforcer les liens entre l’école et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, en plaçant l’école maternelle au cœur de son environnement. "La place des parents reste fondamentale à l’école maternelle. Il est indispensable que l’école maternelle soit ouverte aux familles qu’elle entretienne avec elles des relations de confiance et les invite à participer à des actions, des activités", rappelle la mission maternelle. "Apprendre en jouant avec sa famille pour offrir à tous la possibilité de mieux comprendre l’importance du jeu à l’école maternelle qui favorise les apprentissages. La qualité de cette relation est le socle de la nécessaire coéducation qu’école et famille ne doivent cesser de construire."



Différentes activités seront donc proposées par les enseignants pour impliquer les parents dans les jeux. Les parents pourront ainsi mieux comprendre le travail des enfants à l'école mais aussi trouver des pistes de jeux pouvant être réalisés à la maison.

Lancée par la mission maternelle de Polynésie française, la semaine de l’école maternelle concerne 11 166 élèves et leurs familles.