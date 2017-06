PAPEETE, le 10/06/2017 - La fête des pères sera célébrée dimanche 18 juin, et l'association "Papeete Centre-Ville" ainsi que la CCISM ont organisé la première édition du "Tane's day", ce samedi dans la capitale. Plusieurs animations étaient organisées tout autour de la Cathédrale et à la rue Jeanne d'Arc. L'objectif était de trouver des idées cadeaux sympas à offrir aux papas.



Les papas étaient à l'honneur ce samedi à Papeete. Pour la première édition du " Tane's Day ", l'association Papeete Centre-ville et la CCISM ont misé sur plusieurs stands de démonstrations sportives, tels que la force athlétique ou encore des sauts périlleux à vélo. Des attractions qui ont réuni énormément de jeunes.



Les clubs, associations et artisans en tous genres ont exposé leurs activités ou leurs passions autour de la Cathédrale. Un challenge sportif de crossfit a aussi été organisé par le Club Nahiti No Arue.



Et pour les amateurs de pétanque, un concours gratuit a également été mis en place.



D'autres événements ont bien sûr agrémenté la journée, comme la " fafaru battle ", un concours qui a permis de récompenser la meilleure préparation de l'année. Le gagnant est reparti avec un récipient pour fafaru en terre cuite.



Enfin, les enfants n'ont pas été oubliés puisque des stands de maquillage ainsi que des tatouages temporaires étaient mis en place.