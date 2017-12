Les milieux culturels inquiets face aux coupes budgétaires en N-Calédonie

Nouméa, France | AFP | lundi 03/12/2017 - Les principaux responsables du secteur culturel public en Nouvelle-Calédonie ont dénoncé lundi dans un courrier "un démembrement significatif et irréversible" de leurs actions en raison des coupes budgétaires envisagées par le gouvernement local.



"Le secteur culturel n'a jamais autant été autant en danger d'appauvrissement", disent les signataires du courrier, qui dirigent notamment le Conservatoire de musique, le Musée maritime, le Centre culturel Tjibaou, la Maison du livre ou l'Académie des langues kanak.

Bien que les arbitrages du budget 2018 de l'archipel n'ont pas encore eu lieu, les professionnels de la culture ont connaissance des coupes sombres en vue, dans un contexte de rigueur.

"Après s'être réunis pour confronter nos difficultés respectives, il est apparu assez clairement que l'exercice budgétaire 2018 constituera un démembrement significatif et irréversible de l'action culturelle en Nouvelle-Calédonie", disent ils.

Au-delà de la culture en elle-même, ils s'inquiètent de la disparition de "notre capacité de l'utiliser comme outil de cohésion sociale".

Sur le terrain, des acteurs sociaux partagent leur inquiétude alors que se profile en 2018 un référendum sur l'indépendance, qui pourrait agiter les quartiers sensibles.

Les signataires du courrier demandent un entretien avec le président du gouvernement local, Philippe Germain. Ils estiment qu'une "centaine d'emplois est en jeu". "L'enseignement musical et la lecture publique sont en passe de disparaitre en province nord, la Bibliothèque Bernheim abandonne des pans entiers de ses missions et le Théâtre de l'Ile est appelé à supprimer ses séances scolaires et ses formations", disent-ils, annonçant un "mouvement" pour mardi.