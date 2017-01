Les mamas de Mahina bougent avec leurs bracelets électroniques

"dès qu'on va à pied au magasin ou en ville, on explose le compteur"

"Porter le tracker on ne s'en rend pas compte, rapidement c'est comme si il n'y avait aucun appareil sur nous. On n'en a pas conscience dans la journée, on fait notre vie, mais le soir il nous dit combien de pas on a fait. Du coup, les jours suivants on peut se mettre un petit objectif, et ça marche ! J'ai effectivement perdu du poids et je suis plus en forme, même si au début il a fallu qu'on me le dire, je n'avais pas remarqué. Mais en fait, juste en étant actif chez soi, en faisant le ménage et toute la vie quotidienne, on peut rapidement faire 8 ou 9 000 pas. Et dès qu'on va à pied au magasin ou en ville, on explose le compteur !



Là il reste une semaines pour le défi, et je suis toujours motivée. Même si avec la pluie, pour sortir ce n'est pas génial. Alors je me force à rester debout à la maison, comme ça je bouge. J'encourage vraiment tout le monde à essayer. Déjà mes copines, dès qu'elles voient le bracelet elles sont intéressées, alors je leur explique comment ça marche et je leur dit de contacter l'association pour tenter le défi !"