Les mama du marché à l'honneur

Le marché municipal de Papeete a mis en place ce mercredi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs animations, afin de mettre à l'honneur les mama travailleuses et talentueuses.



L'événement était orchestré par Agnès Champs, conseillère déléguée en charge du marché. Elle était entourée pour l';occasion de Hinatea Tama- Georges, 5e adjointe au maire et de Georges Kouakou, conseiller municipal. Le public a notamment pu apprécier les prestations de ukulele des élèves de l'école Marurai, composée essentiellement de femmes.



L'élection de Miss Mama Mapuru A Paraita a également emballé les spectateurs. C'est Jeannette Yap quia remporté l'élection. Une présentation du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles a par ailleurs permis de rappeler brièvement les missions qui lui sont dévolues.



Enfin, plusieurs stands de démonstration étaient installés le long de la rue François Cardella : confection de pareu peints et de couronnes de fleurs, fabrication de monoï, création de tifaifai, démonstration d'attache de pareu ou encore défilé de mode... les mama ont démontré leurs talents et tout leur savoir-faire !