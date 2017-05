Les logos d'Apple et Facebook aux funérailles du roi, choquant en Thaïlande

Bangkok, Thaïlande | AFP | mercredi 03/05/2017 - Les logos d'Apple, Facebook et Google ont dû être retirés d'une statue en cours de réalisation pour les funérailles du roi de Thaïlande, après une levée de bouclier dans le royaume contre cette initiative jugée irrévérencieuse.

Des dizaines d'artisans travaillent sans relâchent à la création de statue destinées à la cérémonie de crémation du roi Bhumibol Adulyadej, prévu fin octobre, un an après son décès, comme le veut la tradition royale.

Or, certains sculpteurs ont dessiné les logos des géants des nouvelles technologies, notamment la fameuse pomme d'Apple, sur les ailes d'une statue de Garuda, personnage de la mythologie hindoue, en hommage selon l'un d'eux, Pitak Chalerlao, à la dimension de "penseur" du roi défunt.

"Je dois m'excuser, j'ai fait cela pour montrer que je suis fier de Sa Majesté, comme tout le monde", s'est confondu en excuses Pitak mercredi dans un post sur Facebook où il a publié des photos de la statue aux logos effacés.

Un photographe de l'AFP avait pu avant ce scandale prendre en photo cette statue.

La question du respect à la famille royale, et notamment au roi, est ultra-sensible: la royauté est protégée par une loi de lèse-majesté draconienne, au titre de laquelle plusieurs Thaïlandais sont aujourd'hui en prison, certains pour des peines de plusieurs dizaines d'années.

Organisée sur la grande place de Sanam Luang, en plein centre historique de Bangkok, la crémation royale impliquera des milliers de personnes et une myriade de statues d'animaux, de dieux et de créatures mythiques spécialement conçues pour l'occasion.

Si aucun budget n'a été dévoilé publiquement, les autorités ont prévu de dépenser des millions d'euros pour l'occasion.

Le défunt roi était la figure tutélaire du royaume, rassurante pour de nombreux Thaïlandais, qui vivent dans l'idée qu'il était le "père de la nation", après des décennies de propagande, renforcée par une loi de lèse-majesté très stricte.

Ce dernier a régné 70 ans et la grande majorité des Thaïlandais n'a pas connu d'autres souverains. Son fils Maha Vajiralongkorn a été proclamé roi début décembre 2016.