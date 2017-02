Les jeunes apprennent à coder en s'amusant

Comme nous l'explique la présidente de cette association, Patricia Gallot-Lavallée, "quand nous prêtons notre imprimante 3D ou nos Arduino (ndlr : de l'électronique open source très simple à assembler pour créer de petits appareils) à des associations ou des mairies, nous leur proposons également des formations. Mais souvent ils n'en ont pas besoin, les jeunes sont tellement intéressés qu'ils se débrouillent pour trouver tout ce qu'il faut sur internet et apprendre tout seuls à utiliser l'imprimante et à monter puis programmer les Arduino. Ils montrent ensuite comment ça marche à leurs amis !"



Cette même Patricia Gallot-Lavallée avait mis en place une après-midi d'introduction au langage informatique pour les tout petits début décembre 2016, lors d'un évènement mondial nommé "L'heure de code". Organisée au Chat Pito à Mahina en compagnie de la modèle et présentatrice de TNTV Lovaina Chapman, le but était de "permettre à tous, aux plus jeunes, aux filles, aux stars, aux politiques de prendre en main le futur et désacraliser le code informatique". Une vrai réussite puisqu'une vingtaine de jeunes a participé et était aux anges. Le logiciel pédagogique et ludique est proposé gratuitement (en français) sur hourofcode.com/me/fr. Il permet de découvrir les bases du code en une heure seulement ! 100 millions de personnes dans le monde l'ont déjà testé.