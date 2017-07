Les îles polynésiennes à la Une du magazine FémininBio

"Quand nous rentrions de l'école, mes frères et moi, notre mère nous disait de rester jouer dehors parce que la maison était propre. Forcément, cela influe sur les loisirs que vous avez et qui vous construisent : vous ne pouvez pas vous affaler devant la télévision !",

Le dernier numéro du magazine FémininBio qui peut être acheté en kiosques ou sur internet est consacré aux îles polynésiennes. Mareva Galanter, qui a créé il y a un an et demi la marque de jus et plays Bio Good Organic Only, a été choisie pour illustrer la Une.Dans un interview, Mareva Galanter, Miss Tahiti 1998 et Miss France 1999, revient sur son enfance passée à Tahiti.souligne-t-elle.Un article revient sur les vertus du mono'i et du tamanu. Un peu plus loin, Aurélie Guerri, diététicienne et nutritionniste, qui a écrit Les Bienfaits de la noix de coco, décrit les vertus de l'eau de coco.FémininBio revient aussi sur le ho'oponopono et le lomi lomi, massage hawaiien.Le magazine consacre aussi un article aux Poke Bowls, venus de Hawaii et qui ont séduit désormais tous les Etats-Unis.