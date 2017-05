Les îles flottantes nous sauveront-t-elles de la montée des eaux ?

Pour les ingénieurs, construire l'île flottante est la partie la plus facile du projet

Egor Ryjikov est le vice-président ingénierie à Blue Frontiers (la société créée par Seasteading Institute) et fondateur de nombreuses start-up créant des robots, appareils médicaux et autres produits électroniques de pointe, a présenté la faisabilité technique du projet. Il assure que des structures flottantes sont nombreuses, incluant des ponts, des navires, des ports, des stations pétrolières… Et très anciennes, comme Venise. Les problèmes que nous rencontrons, électricité chère, difficulté de traiter nos déchets, dépendances ont importations, ont des solutions qui existent déjà, mais les îles ont peu de fonds disponibles ni les connections pour obtenir ces nouvelles technologies.



Parmi plusieurs solutions existantes pour exploiter les énergies renouvelables, il a présenté des fermes solaires flottantes. Refroidies dans l'eau elles sont 20 % plus efficaces, dans l'océan elles sont très ensoleillées, et elles produiraient selon lui une des électricités les moins chères au monde. Une énergie abondante venant d'espaces non utilisés (comme l'océan) ouvre d'immenses possibilités, comme une eau potable abondante, la possibilité de créer des fermes flottantes (qui pourraient être robotisées), de produire des matériaux de construction sur place (le processus demande beaucoup d'énergie)... L'économie circulaire et des changements de mode de vie plus respectueux de l'environnement nous permettent alors de nous passer de la plupart des importations. A écouter ce spécialiste à la pointe de l'ingénierie contemporaine, avec des technologies qui existent déjà et deviennent de plus en plus accessibles, plus un peu de bon sens écologique, nos îles deviendront une terre d'abondance.



L'ingénieur aussi présenté les concepts d'îles flottantes développées par Seasteading. Les plate-formes modulaires ont sa préférence. Elles devront être abordable, très fiables, connectées à Internet, belles, faciles à déplacer, 0 émissions et recyclables. Une vision très ambitieuse. Il se donne maintenant deux ans pour se plonger dans l'ingénierie de ce projet.



Une vision partagée par le professeur Chien Ming Wang, spécialiste des très larges structures flottantes. "Je rêve d'une île flottante depuis des décennies" assure cet enseignant-chercheur de l'université du Queensland. Il explique comment ces structures flottantes s'adaptent aux vagues en flottant avec elles via différentes solutions techniques (dont des " caissons dauphin "). Comment toutes les formes sont possibles, les temps de fabrication sont courts, ces structures respectent les courants et la qualité de l'eau, sont compatibles avec la haute mer (à un cout supplémentaire), peuvent être déplacés à un coût minime… Il a montré surtout quantité d'exemples prouvant que ça a déjà été fait de nombreuses fois ! Des aéroports entiers flottent déjà au bord des côtes américaines… Il a aussi abordé plus en détails les exemples existants de fermes solaires flottantes au Japon et en Angleterre, et les projets indiens et chinois.