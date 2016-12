Les grands disparus dans le monde en 2016

Paris, France | AFP | vendredi 29/12/2016 - De David Bowie à Mohamed Ali ou Fidel Castro, voici quelques grands disparus de 2016.



JANVIER



5: PIERRE BOULEZ, 90 ans, compositeur et chef d'orchestre français à la pointe d'une avant-garde musicale saluée dans le monde entier.



7: ANDRE COURREGES, 92 ans, couturier français qui a symbolisé la révolution vestimentaire des années 1960 entre mini-robes, petites bottes blanches et style futuriste.



10: DAVID BOWIE, star britannique du rock et icône de la pop culture, meurt à 69 ans des suites d'un cancer, deux jours après la sortie de son 25e album.



14: ALAN RICKMAN, 69 ans, acteur britannique, spécialiste des rôles de méchant, et interprète notamment du professeur Rogue dans la saga Harry Potter.



18: MICHEL TOURNIER, 91 ans, écrivain français, auteur de "Vendredi" et du "Roi des Aulnes".



19: ETTORE SCOLA, 84 ans, réalisateur italien à qui l'on doit des chefs-d'oeuvre comme "Une journée particulière" ou "Nous nous sommes tant aimés".



FEVRIER



16: BOUTROS BOUTROS-GHALI, 93 ans, diplomate égyptien, ancien secrétaire général des Nations Unies (1992-1996).



17: ANDRZEJ ZULAWSKI, 75 ans, cinéaste polonais novateur et controversé, réalisateur notamment de "L'amour braque".



19: HARPER LEE, 89 ans, auteur américaine de "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur".



19: UMBERTO ECO, 84 ans, écrivain et philosophe italien, auteur du célèbre roman "Le Nom de la rose".



MARS



6: NANCY REAGAN, 94 ans, ex-Première dame américaine (1981-89), influente conseillère de son mari le président Ronald Reagan.



8: GEORGE MARTIN, 90 ans, producteur britannique des Beatles surnommé "le cinquième Beatle".



24: JOHAN CRUYFF, 68 ans, footballeur néerlandais du grand Ajax Amsterdam des années 1970, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.



26: JIM HARRISON, 78 ans, écrivain américain, auteur de nouvelles et poèmes dont les mélodramatiques "Légendes d'automne".



31: IMRE KERTESZ, 86 ans, écrivain hongrois, auteur de "Être sans destin" et lauréat du prix Nobel de littérature en 2002.



AVRIL



21: PRINCE, 57 ans, chanteur américain, musicien de génie, dandy et bête de scène, qui a marqué des générations de fans avec des tubes comme "Purple Rain", "Girls & Boys" ou "Kiss".



24: PAPA WEMBA, 66 ans, chanteur, roi de la rumba congolaise.



JUIN



3: MOHAMED ALI, 74 ans, légende américaine de la boxe, triple champion du monde des lourds.



JUILLET



2: ELIE WIESEL, 87 ans, écrivain juif américain, prix Nobel de la paix et rescapé de la Shoah.



2: MICHAEL CIMINO, 77 ans, réalisateur américain, auteur notamment de "The Deer Hunter" ("Voyage au bout de l'enfer", 1978) sur la guerre du Vietnam.



4: ABBAS KIAROSTAMI, 76 ans, réalisateur iranien, Palme d'or du festival de Cannes en 1997 pour "Le goût de la cerise".



SEPTEMBRE



2: ISLAM KARIMOV, 78 ans, président de l'Ouzbékistan depuis l'indépendance de cet ex-République soviétique en 1991.



28: SHIMON PERES, 93 ans, un des pères fondateurs d'Israël, ancien président et prix Nobel de la paix 1994 près la signature des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne.



OCTOBRE



9: ANDRZEJ WAJDA, 90 ans, cinéaste polonais, chantre de la difficile histoire de son pays, Palme d'Or à Cannes en 1981 pour "L'homme de fer".



13: BHUMIBOL ADULYADEJ, 88 ans, roi de Thaïlande, plus vieux monarque en exercice.



13: DARIO FO, 90 ans, écrivain et acteur italien, prix Nobel de littérature en 1997.



NOVEMBRE



7: LEONARD COHEN, 82 ans, musicien canadien, poète mélancolique et symbole de la génération d'après-68.



25: FIDEL CASTRO, 90 ans, père de la Révolution cubaine, qui a tenu son île d'une main de fer et défié la superpuissance américaine pendant plus d'un demi-siècle.



DECEMBRE



8: JOHN GLENN, 95 ans, astronaute américain et premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre en 1962.



20: MICHELE MORGAN, 96 ans, l'une des plus grandes actrices françaises du XXe siècle et première lauréate du prix d'interprétation féminine à Cannes en 1946.



25: GEORGE MICHAEL, 53 ans, chanteur britannique et icône pop des années 80 rendu célèbre par le tandem "Wham!"



27: CARRIE FISHER, 60 ans, actrice américaine et inoubliable princesse Leïa dans "Star Wars".



28: DEBBIE REYNOLDS, 84 ans, vedette de l'âge d'or d'Hollywood révélée par "Chantons sous la pluie", décédée quelques heures après sa fille, Carrie Fisher.