Les forains de Faa'a resteront à Vaitupa

FAA'A, le 18/05/2017 - Ils n'ont pas eu de places sur le site d'Outumaoro, donc ils resteront à Faa'a. Certes, ils seront moins nombreux, mais la présidente de l'association des forains de Faa'a assure qu'ils mettront tout en œuvre pour ouvrir début juillet. Henriette Hunter regrette néanmoins l'attitude de ses homologues d'Outumaoro. Selon elle, les forains de Faa'a ont été mis à l'écart.



Finalement, les habitants de Tahiti auront le choix entre trois sites pour profiter du tiurai. Les manèges " La Joie " se tiendront bel et bien à Aorai Tinihau, mais avec une configuration différente. Les fédérations de Polynésie et de Papeete se retrouveront à Outumaoro avec la quasi-totalité des manèges qu'il y avait à Vaitupa. En revanche, les forains de Faa'a resteront sur Vaitupa, même s'ils étaient prévus, au départ, à Outumaoro. " Ils ne veulent pas de nous avec eux. Ils disent qu'on est hors-la-loi ! " s'exclame Henriette Hunter, présidente de l'association des forains de Faa'a.



" Ils ont oublié que Faa'a les a accueillis avec un gros cœur. Donc, ils sont venus à Vaitupa avec l'association de Papeete. Nous les avons reçus, et nous avons travaillé ensemble pendant plus de sept ans ", poursuit-elle.



" Il n'y avait pas assez de places pour les accueillir ", se défend James Frogier, président de la fédération des forains de Polynésie. Mais ce n'est pas tout, " il y en a qui sont hors-la-loi. Il y en a un qui tient des jeux d'argent et ça ne peut pas passer. En plus de cela, il y en a plusieurs qui ne respectent pas les règles et l'environnement. Quand on organise des tiurai, on a une réputation à avoir. Nous avons déjà soulevé tous ces problèmes, mais rien n'y a fait. "



De leur côté, les forains de Faa'a ne baissent pas les bras pour autant, même si l'ouverture prendra du retard avec les législatives. " On ne sera pas aussi nombreux que d'habitude et on va essayer d'activer les choses pour que l'on puisse démarrer au plus tard au début du mois de juillet ", précise Henriette Hunter.



" On se contentera de ce qu'on aura. Il y aura une grande auto-tamponneuse, une grande roue, les toboggans, les bouées… Je ne sais pas encore si on gardera les mêmes tarifs. Tout dépendra de la facture d'EDT et de la sécurité… L'année dernière, nous avions un tarif intéressant parce que nous étions nombreux ", explique la présidente de l'association des forains de Faa'a.



À cause du retard du lancement du tiurai à Faa'a, les fêtes à Vaitupa dureront jusqu'à la fin du mois d'août, " mais le week-end uniquement " à partir de la rentrée scolaire.