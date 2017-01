Les fonctionnaires seront payés en temps et en heure

PAPEETE, le 25 janvier 2017 - Mercredi, plusieurs rumeurs indiquant que les fonctionnaires ne recevraient pas leur paie en temps et en heure circulaient au sein des services du Pays et de l'Etat. S'il est vrai que la direction générale des finances publique de Polynésie française a été inondée, tous les problèmes ont été résolus et les fonctionnaires devraient recevoir leur salaire comme d'habitude.



De nombreux fonctionnaires de l'Etat comme du Pays s'inquiétaient de savoir s'ils recevraient leur paie à la fin du mois. En effet, suite aux fortes pluies de ce week-end, le sous-sol du bâtiment de la direction générale des finances publiques a été inondé. Par mesure de sécurité, EDT a dû couper le courant de l'immeuble privant les équipes de la paierie et de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en Polynésie française de tout moyen pour traiter les fichiers de paie des fonctionnaires en informatique.



D'ailleurs, la DGFIP avait annoncé dans un communiqué que ses services seraient fermés jusqu'au jeudi 26 janvier. Les agents d'EDT ont réussi à rétablir le courant le mardi 24 au soir, permettant aux différents services de la DGFiP d'ouvrir mercredi dans la matinée.



Pour les salaires des fonctionnaires d'État gérés par la DGFiP, soit environ 10 000 personnes, " ce matin toutes nos équipes travaillent avec une priorité : la paie des fonctionnaires d'État. Tout le monde sera payé en temps et en heure avec au pire un jour de retard " rapporte Ghislaine Veyssier, administratrice générale des finances publiques. Si le courant n'avait pas été rétabli à temps les services auraient calculé les salaires sur les salaires des mois précédents, " cela aurait impliqué qu'il y aurait eu quelques erreurs ".



Du côté de la Paierie, Yves Gatty, payeur du territoire et des établissements publics, chargé de la paie des fonctionnaires territoriaux et des établissements publics (environ 5500 personnes) indique, " tout le monde aurait été payé dans tous les cas. On n'avait pas vraiment d'inquiétude sur le paiement des agents du Pays et des établissements publics. La seule inconnue, c'était de savoir si nous étions en capacité de le faire nous-mêmes ou de savoir si nous aurions dû mettre en place le plan B et de traiter avec le Pays. Ça allait se décider aujourd'hui (NDLR le 25 janvier), si ce matin l'électricité n'avait pas été rétablie, nous aurions traité avec le Pays, qui était préparé depuis lundi. " Le Pays transmet les informations à la paierie qui saisit les fichiers de paie avant de transmettre ces derniers à l'IEOM qui effectue les paiements. "Nous n'avons jamais envisagé le paiement en numéraire ", explique-t-il avant de conclure, " ce qui compte on n'a finalement pas besoin de plan B et les paiements seront sur les comptes comme c'était prévu initialement".



Selon des informations du ministère des Finances, le Pays avait préparé un plan de continuité pour faire face à cette crise. " Pour la partie qui nous concerne dans le paiement des salaires, c’est-à-dire la transmission des données, nous avons pris toutes nos dispositions pour transmettre les fichiers par d'autres moyens que la voie traditionnelle " indique-t-on au ministère, avant de conclure "les salaires seront payés à jour."