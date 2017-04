Les étudiants polynésiens à la rencontre des institutions européennes

PAPEETE, le 28 avril 2017 - La Déléguée de la Polynésie française à Paris, Caroline Tang, a souhaité présenter le Parlement européen et la Commission européenne aux étudiants polynésiens.



Ce projet, à l’initiative de la Délégation, a pu se concrétiser, jeudi, à Bruxelles, grâce au concours financier et à l’appui logistique du Député européen Maurice Ponga. Seize étudiants en provenance de Paris, Toulouse, Montpellier et Angers, et des socio-professionnels, ont ainsi pu avoir un aperçu du travail parlementaire en assistant notamment à une mini session du Parlement et en découvrant les opportunités et potentiels offerts à la Polynésie française par l’Europe.

C’est autour d’un déjeuner offert par le député dans l’enceinte du Parlement que la délégation a ensuite échangé sur leurs projets personnels avec deux représentants de la Commission européenne : Denis Salord, chef de l’unité en charge des Pays et territoires d’outre-mer et Antonio Ilalio, expert national en charge des PTOM français.



Une séance de photos souvenir a clôturé la visite dans un climat convivial, avec le projet commun de renouveler l’expérience en 2018 et l’espoir de susciter des perspectives de carrières dans les institutions européennes.