Les entreprises locales soutiennent l'Adie

PAPEETE, 17 novembre 2017 - Ce vendredi matin, l'association pour le droit à l'initiative économique a renouvelé convention de partenariat avec la Polynésienne des eaux. Sans le soutien du secteur privé, l'Adie ne pourrait mener à bien ces différentes missions.



L'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) permet au Polynésiens exclus du système bancaire traditionnel d'obtenir un prêt pour financer un projet économique. " Ce que nous voulons, c'est les responsabiliser afin qu'ils ne doivent rien à personne. C'est déjà un grand pas pour ces personnes de venir demander une aide financière à l'Adie " , souligne Wendy Mou Kui, directrice régionale de l'Adie, lors de la signature d'une convention de partenariat avec la Société polynésienne des eaux.



Depuis son implantation en Polynésie en 2009, plus de 3000 polynésiens ont bénéficié de ce "coup de pouce" . Pour fonctionner, l'Adie s'appuie sur des financements venant à la fois des secteurs public et privé. Ce vendredi matin, la directrice régionale a signé le renouvellement d'une convention de partenariat avec le directeur général de la Polynésienne des eaux, Benoît Burguin. Celle-ci fixe le montant et les conditions du soutien financier de la société à l'association. La Polynésienne des eaux verse 895 000 francs à l'Adie par an pour les deux prochaines années.