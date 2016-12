Les engagements du groupe Grey suite au rachat de Tahiti Nui Travel

PAPEETE, 30 décembre 2016 - L'autorité polynésienne de la concurrence confirme, vendredi par communiqué, avoir autorisé sous conditions le rachat du groupe Tahiti Nui Travel (TNT) par le groupe samoan Grey investment, déjà propriétaire de cinq hôtels en Polynésie française.



Principale agence de voyage exerçant en Polynésie française, le groupe TNT comprend quatre agences réceptives, une agence de voyage en ligne et une société de transport touristique. Ce géant de l'industrie touristique locale intervient dans la conception des séjours pour les touristes internationaux, s'occupe des réservations de nuitées d’hôtels, de restaurants, d'activités, organise, exécute et contrôle les prestations prévues lors des séjours des touristes.



" Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence, le groupe Grey a déposé une proposition d’engagements, annexés à la décision. D’une part, il s’est ainsi engagé à garantir l’accès des fournisseurs et des clients du pôle "DMC" du groupe (l'agence réceptive, ndlr), en renouvelant annuellement, à des conditions commerciales objectives, transparentes et non discriminatoires, qui ne seront pas moins favorables aux conditions actuelles, tous les contrats conclus entre les agences réceptives du groupe et ses fournisseurs d’une part, entre ces mêmes agences et leurs clients d’autre part. Cet engagement s’étend également à tout nouveau contrat qui serait conclu avec de nouveaux fournisseurs hôteliers ou de nouveaux clients. D’autre part, il s’engage à ne pas faire circuler d’informations stratégiques obtenues sur les hôtels concurrents dans le cadre de l’activité du pôle DMC vers le pôle hôtelier du groupe ", précise l'Autorité polynésienne de la concurrence. " Ces engagements sont pris pour une durée de 10 ans et seront contrôlés par un mandataire indépendant des parties agissant sous la direction de l’Autorité" .