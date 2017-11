Les enfants aborigènes subissent des traitements "choquants" en prison

Sydney, Australie | AFP | vendredi 16/11/2017 - Les enfants aborigènes détenus dans les prisons pour mineurs du nord de l'Australie subissent des traitements "choquants", selon une enquête lancée après des vidéos montrant les violences subies par des adolescents membres pour la plupart de la communauté autochtone.



En 2016, le gouvernement avait ordonné une enquête lorsque la chaîne publique ABC avait diffusé des images montrant des enfants en train d'être arrosés au gaz lacrymogène et frappés par des gardiens dans le centre de détention pour délinquants juvéniles Don Dale, dans le Territoire du Nord, en 2014 et 2015.

On voyait en particulier un adolescent de 17 ans enchaîné à une chaise par les chevilles, les poignets et le cou et abandonné là pendant deux heures, avec une cagoule sur la tête.

Dans un rapport accablant, les enquêteurs de la commission royale créée pour l'occasion racontent que les mineurs sont soumis à des abus physiques, sont encouragés ou payés pour commettre des actes humiliants et sont privés de leurs droits essentiels, comme la nourriture, l'eau et l’usage des toilettes.

Le rapport dénonce l'utilisation inappropriée de l'isolement, "source de souffrances chez de nombreux jeunes gens et qui entraîne vraisemblablement des dégâts psychologiques durables".

Les Aborigènes représentent environ 3% des 24 millions d'Australiens. Ils figurent parmi les plus défavorisés et beaucoup vivent dans le Territoire du Nord.

Les enfants aborigènes ont 24 fois plus de risques de se retrouver en prison que les autres enfants, dans un contexte de lacunes éducatives, de chômage élevé et de toxicomanie, selon Amnesty International.

Le gouvernement avait déclaré l'année dernière que le taux de détention des mineurs avait augmenté de 77% ces 15 dernières années.

"Les dysfonctionnements choquants et systémiques se sont produits pendant de nombreuses années, et étaient connus aux plus hauts niveaux", déclare la commission royale.

Celle-ci accuse aussi le gouvernement du Territoire de ne rien faire pour prévenir la délinquance des jeunes Aborigènes.

La commission demande la fermeture de Don Dale ainsi que la refonte de la justice des mineurs du Territoire du Nord, y compris l'interdiction de la détention des moins de 14 ans.

Ces conclusions sont "abominables", a réagi le gouvernement fédéral, promettant de travailler avec le gouvernement local pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport.

"Tous les enfants méritent d'être traités avec dignité et respect. Tous les enfants méritent d'être en sécurité", a dit le ministre des Affaires indigènes Nigel Scullion.

Les associations aborigènes ont déclaré que le rapport ne faisait qu'illustrer des problèmes connus de longue date.

"Pendant trop longtemps, on a eu des rapports, des commissions royales, des gouvernements qui se refilent la patate chaude", a dit Donna Ah Chee, directrice du Congrès central des Aborigènes australiens". "Nous allons veiller à ce que (les mesures) soient appliquées".