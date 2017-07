Les élèves du collège Henri Hiro sur les traces de leurs ancêtres

MAHINA, le 05/07/2017 - Dans le cadre des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), 21 élèves du collège Henri Hiro se sont rendus le 22 mai à la Pointe Vénus. Le thème retenu par l'équipe enseignante était "les voyages et découvertes du Pacifique Sud". Au programme de cette journée, une sortie en mer à bord d'une pirogue traditionnelle, afin de se réapproprier les connaissances ancestrales.



" J'avais à cœur de faire découvrir à mes élèves les traditions de nos ancêtres. Leur donner l'opportunité de se réapproprier leur culture, culture que bien souvent ils renient ou méconnaissent. En tant qu'enseignante je ne pouvais négliger cet aspect de leur éducation ", souligne Temauri, professeur d'anglais au collège Henri Hiro.



Le 22 mai, 21 élèves du collège Henri Hiro se sont réappropriés les techniques de navigations ancestrales, en se rendant à la Pointe Vénus pour une sortie en mer à bord d'une pirogue traditionnelle.



Mais avant de prendre le large, les élèves ont découvert les secrets de l’orientation en mer, l’art et la manière de fabriquer une pirogue double et pour terminer, ils ont eu droit également à une initiation aux nœuds marins.



À travers cet enseignement, qui s’est étendu sur toute une année scolaire, les collégiens ont eu la chance de renouer avec leurs racines.