Les élèves de Papeete jouent aux osselets et à la marelle

PAPEETE, le 9 mars 2017. Près de 150 enfants ont participé, ce mercredi, à une après-midi d’échanges sur le thème des jeux de cour d’école des années 1980 à 1990 à Tahiti. Il s’agissait principalement de jeux de plein air, tels que la marelle, les osselets, l’élastique ou encore le saut à la corde.



Sous un beau soleil, les enfants âgés de 6 à 13 ans, des quartiers de Titioro, Mama’o, La Mission, Tipaerui et Taunoa, ont participé aux dix ateliers mis en place par les équipes de la Ville de Papeete et l’Association API, comme c’est le cas depuis janvier 2014, une fois par mois.



Ce sont là des moments d’échange et de partage, placés sous le signe de la convivialité, qui favorisent la mixité des quartiers et permettent aux enfants de se mesurer les uns aux autres, grâce à des activités sportives, culturelles et socio-éducatives.