Les élections législatives, côté pratique

La Polynésie française compte 236 bureaux de vote qui seront installés dans les 48 communes.





Les circonscriptions sont définies par le Code électoral dans chaque département et en fonction de l'importance de la population.



La première circonscription comprend les communes de Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua Huka et Ua Pou.



Le deuxième circonscription compte les communes de Hitia’a o te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva i Uta et Tubuai.



Enfin, la troisième circonscription est composée de Bora Bora, Faa’a, Huahine, Maupiti, Punaauia, Taha’a, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa.