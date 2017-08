Les écoles de Faa'a font peau neuve pour la rentrée des classes

FAAA, 1er août 2017 - Depuis fin juin, le service Bâtiment communal de Faa’a s’affaire à la réalisation de travaux dans les établissements scolaires de la commune.



Le CJA, l’école Ruatama et l’école Vaiaha font l'objet d'un important programme de rénovations : réfection des clôtures, rafraîchissement des peintures intérieures dans les réfectoires, débouchage des regards et des réseaux des eaux pluviales, rénovation des panneaux isorels existants.



L’ensemble de ces chantiers sont en cours d’achèvement pour la rentrée scolaire du 17 août prochain. La commune consacre un budget de 6 millions Fcfp à ces travaux de rénovation des établissements scolaire. Elle appelle les administrés à la plus grande prudence à proximité de ces chantiers.