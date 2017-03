Les douaniers jouent les primeurs après deux saisies de drogue

Lyon, France | AFP | vendredi 17/03/2017 - La Banque alimentaire a bénéficié d'un don de près de 30 tonnes de fruits et légumes frais de la part... des douanes de Lyon, après deux saisies de cannabis en Rhône-Alpes dans des camions frigorifiques, a-t-on appris vendredi auprès des intéressés.



"Pour nous, c'est des produits parfaits pour les associations que nous livrons et les bénéficiaires ! Les fruits et légumes frais font partie des produits les plus recherchés avec les produits carnés", s'est félicité auprès de l'AFP le directeur de la Banque alimentaire du Rhône, Laurent Avelin.



Lundi, les douaniers de Lyon ont saisi sur l'A7, à hauteur de Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme, 104 kilos d'herbe de cannabis, cachés dans des cartons, au fond d'un chargement de quinze tonnes de courgettes et de tomates.



Moins de deux semaines auparavant, le 2 mars, toujours sur l'A7, au niveau de l'aire de la Grande Borne, en Isère, un contrôle des douanes dans un chargement de treize tonnes de pommes et d'oranges avait permis de découvrir 310 kilos de résine de cannabis, dissimulés sous les cagettes.



Les deux camions frigorifiques venaient d'Espagne, a précisé une porte-parole des douanes de Lyon.



"Cette initiative a eu lieu car on a pu trouver rapidement un moyen de stocker et de transporter la marchandise et ainsi d'éviter la destruction de ces denrées périssables", a-t-elle ajouté.



Les fruits ont été remis à la Banque alimentaire de la Loire et les légumes à celle du Rhône. La Banque alimentaire se charge ensuite de répartir les produits sur toute la région.



Selon M. Avelin, ce type de don "arrive de temps en temps" mais rarement dans ces proportions.



"Dès ce week-end, des bénéficiaires vont pouvoir manger des tomates très belles, très fermes", a-t-il souligné, en précisant que le bon état des légumes va permettre une distribution "sur deux semaines voire deux semaines et demie" auprès des plus précaires.