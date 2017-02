Les défis de Ahe et de Manihi

PAPEETE, le 22 février 2017. Avant de quitter ce mercredi matin Tahiti, Ericka Bareigts est allée ce mardi à Ahe. L’occasion pour la ministre des Outre-mer de mesurer les défis auxquels doivent faire face les atolls des Tuamotu.



Charles Delord s’occupe chaque jour depuis six ans de la centrale hybride de Ahe. Cette centrale hybride fonctionne avec "du soleil, beaucoup de soleil et un peu de fioul" , résume le maire de Manihi, Mireille Haoatai. Inaugurée en 2010, c’est l’une des premières du genre aux Tuamotu. Les débuts de sa production ont été hésitants. Un audit a donc été réalisé par le Pays, ce qui a permis d'identifier les matériaux les mieux ou les moins adaptés au milieu insulaire, de mieux dimensionner les panneaux solaires au besoin et de noter qu'un entretien régulier était nécessaire. Une mise à niveau de la centrale hybride vient d'être faite.



L'expérience de Ahe va ainsi pouvoir servir à Manihi. Les travaux de construction de la centrale hybride doivent commencer en mars sur cet atoll voisin. Ils dureront 18 mois et coûteront 191 millions de Fcfp, financés à 80% par le Fonds exceptionnel d'investissement. La centrale sera construite en face du motu village, là où sont l'aéroport et l'ancien hôtel Manihi Pearl beach. La réouverture promise en août dernier par Jean-Christophe Buissou, ministre du Tourisme est très attendue par le tavana de Manihi. En plaçant la centrale sur cette partie de l'atoll, la commune espère séduire un investisseur.



Mireille Haoatai a profité de la venue de la ministre des Outre-mer sur l'atoll de Ahe pour lister les besoins de la commune. Parmi les " urgences ", il y a le "b esoin d'abri de survie dans toutes les îles habitées des Tuamotu ", a-t-elle souligné. A Ahe, une partie de l'école sera reconstruite pour accueillir la trentaine d'élèves de l'atoll et pour devenir un abri de survie pouvant accueillir 180 personnes en cas d'intempéries. Ces travaux, prévus pour durer un an, doivent commencer à la fin de l'année. Le bâtiment pourra être autonome pendant trois jours en électricité et en eau.

La maire de Manihi souhaiterait pouvoir bénéficier d'un abri de survie similaire à celui de Ahe. Dans son discours devant la population de Ahe, Ericka Bareigts a souligné s a "solidarité". "Vous avez passé des moment très difficiles (après les fortes pluies, NDLR)". "Je suis venue pour regarder et comprendre. Cela va nous aider à porter les dossiers" .