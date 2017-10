Les déclarations d'intérêt des députés polynésiens

d’améliorer l’information des électeurs sur les activités de leurs élus et de permettre aux citoyens d’apprécier, le cas échéant, si un parlementaire se trouve en situation de conflit d’intérêts

PAPEETE, 19 octobre 2017 - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie jeudi en accès libre les déclarations d’intérêts et d’activités des députés de la XVe législature.Une opération transparence qui concerne notamment les trois députés polynésiens, à savoir les deux élus Tapura Huiraatira Maina Sage, Nicole Sanquer, et le député Tavini Huiraatira Moetai Brotherson.Les députés disposaient d’un délai de deux mois à compter du début de leur mandat pour adresser leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts et d’activités à la Haute Autorité. Sur les 577 députés de la XVe législature, 351 étaient des primo déclarants.Cette information est rendue publique afin "" et revêt un caractère obligatoire depuis les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.Parallèlement, la Haute Autorité poursuit le contrôle des déclarations de situation patrimoniale. Pour les trois députés polynésiens, après échanges avec les déclarants, celles-ci seront rendues publiques par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française.