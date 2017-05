Les débuts de la vanille à Tahiti

Pendant 15 à 25 jours, les fruits étaient exposés chaque jour au soleil durant quelques heures ; le reste du temps ils étaient enveloppés dans des couvertures en laine bien propres et entassés dans des caisses. La fermentation se produit, l’odeur aromatique se développe en même temps que les gousses brunissent et perdent de l’humidité. Vers le cinquième jour d’exposition au soleil, le préparateur prenait les gousses encore chaudes une à une, et les pressait assez fortement entre le pouce et l’index pour les aplatir et répartir dans leur longueur l’huile essentielle qui se trouvait surtout dans la partie terminale. Cette opération permettait d’obtenir des gousses plus souples et plus brillantes, d’un plus bel aspect.



Lorsque le parfum était complètement développé, que les gousses avaient pris une belle teinte brun foncé et perdu environ 40 % de leur eau, on les disposait, en couches minces, sur des étagères formées de claies en bois ou en bambou où la dessiccation s’achèvait. Chaque jour on les retournait et, vers la fin, on séparait celles dont la dessiccation est achevée.