Les croisières Haumana vendues à travers le monde

PAPEETE, 28 mars 2017 - La société South Pacific Management (SPM) commercialise les croisières Haumana depuis le 17 mars dernier.



Les croisières Haumana ont signé une alliance commerciale avec la société SPM pour la promotion et la vente de croisières entre Raiatea, Tahaa et Bora Bora. Avec 30 ans d’expérience dans la gestion et la représentation d’hôtels de luxe, South Pacific Management est aujourd’hui un des leaders régionaux dans ce domaine. En élargissant son offre commerciale aux croisières du navire Haumana, SPM se charge dorénavant de la promotion et de la vente des excursions organisées aux îles Sous-le-Vent à bord Haumana. Le yacht de luxe propose 12 cabines de luxe entièrement rénovées en 2011 et est spécialement conçu pour les croisières en eaux peu profondes de Polynésie française.



Le Haumana proposera dès le 1er juin prochain des mini-croisières de trois jours entre Bora Bora et Tahaa. Pour les croisières Haumana, cet accord constitue une étape stratégique importante qui leur donnera accès au réseau mondial de vente et de marketing de la société SPM.