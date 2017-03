Les communes associées de Makemo veulent leur indépendance

MAKEMO, le 01/03/2016 - Cette histoire ne date pas d'hier puisque des anciens élus s'étaient déjà levés, il y a plusieurs années, pour dénoncer les irrégularités de traitement entre la commune centrale et ses communes associées. Aujourd'hui, les maires délégués de Raroia / Takume et de Taenga / Nihiru ainsi que des conseillers municipaux se lèvent pour dénoncer l'inaction du maire envers leurs projets. Ils demandent qu'un conseil municipal soit mis en place pour débattre de la défusion de ces atolls.



Pour accéder à leur demande, il va falloir qu'un tiers des élus au sein du conseil municipal de Makemo soumette ce sujet au maire, Félix Tokoragi. À savoir qu'au sein du conseil municipal de Makemo, on compte actuellement 18 élus depuis la démission en 2015, de Jean-Yves Mairoto, élu de Nihiru. Un tiers du conseil municipal représenterait six élus.



Ce mercredi matin, les maires délégués de Raroia / Takume, Ana Flores et de Taenga / Nihiru, Teremihi Tohitika ont tenu une conférence de presse à Papeete pour dénoncer l'inaction du maire de Makemo envers leurs atolls. Ils étaient accompagnés d'un élu de Takume, Bruno Faatoa. Ils avaient en leur possession, les documents nécessaires pour enclencher le processus. Même s'ils n'avaient recueilli que cinq signatures, ceux-ci assuraient qu'un élu de Katiu les suivrait, et il s'agirait de l'ancien tāvana de Makemo, Michel Yip.



" Je l'avais eu au téléphone dimanche dernier, et il m'a dit qu'il avait déjà lancé ce projet de défusion pour Katiu, les années passées. Je pense qu'il serait partant effectivement. Je le rencontrerai demain (aujourd'hui, ndlr) à mon retour ", lance Bruno Faatoa, élu de Takume.



" Actuellement, nous faisons un retour en arrière ", assure Michel Yip, élu de Katiu. " J'avais rencontré, à l'époque, l'administratrice en charge de nos atolls, et elle-même trouvait qu'il y avait des injustices. La répartition du budget entre Makemo et ses communes associées n'est pas correcte. Et c'est comme cela que j'ai été élu maire ".



MAKEMO EST DIVISÉE EN CINQ COMMUNES ASSOCIÉES



En 2012, la commune de Makemo comptait plus de 1 500 habitants. L'atoll est composé de cinq communes associées : Raroia, Takume, Taenga, Nihiru et Katiu.



Mais aujourd'hui, selon les élus frondeurs au sein du conseil municipal, dix élus viendraient de Makemo et les huit autres seraient issus des communes associées. À première vue, le vote de ce projet de défusion ne passerait pas. Mais l'opposition est sereine puisque " deux voire trois élus de Makemo pourraient nous rejoindre ", confie Bruno Faatoa. " C'est la raison pour laquelle, j'ai lancé le processus ", rajoute-t-il.



COMMENT EN SONT-ILS ARRIVES LÀ ?



Comme dans la plupart des communes associées, le plus dur pour un maire est de satisfaire l'ensemble de ces élus, et Makemo n'echappe pas à la règle. " Nos demandes d'aide n'aboutissent jamais, on ne reçoit rien du maire et nous sommes obligés de passer par la secrétaire générale. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons prendre une décision. Nous avons été élus par une population et nous avons des comptes à lui rendre ", explique Ana Flores, tāvana déléguée de Raroia / Takume.



Le maire délégué de Taenga / Nihiru, Teremihi Tohitika va même plus loin. " J'ai l'impression qu'il faut que je le suive politiquement parlant pour obtenir quelque chose en retour. Moi, je reste sur les affaires de la commune. Il faut que ce soit clair. Lorsque Michel Yip était le maire, nous n'avions pas de problèmes comme aujourd'hui. "



Une union des communes associées des Tuamotu Gambier a même été créée, réunissant en son sein les élus frondeurs du conseil municipal de Makemo.



Même s'ils savent que le chemin sera long, ces élus assurent que leur combat ira jusqu'au bout. " On demande au Haut-commissaire ou au maire de Makemo de suivre cette voie. De nous laisser notre indépendance, comme cela, on ne l'embêtera plus ", conclut Bruno Faatoa.



Malgré nos multiples tentatives, nous n'avons pas réussi à joindre le maire de Makemo, Félix Tokoragi.