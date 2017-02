Les collégiens de Mahina découvrent l'histoire des "Tamari'i volontaires"

Tamari'i volontaires

Je suis allé voir le film au Fifo avec une classe de Faa'a et je l'ai trouvé formidable. C'est une histoire que je ne connaissais pas du tout en arrivant sur le territoire, il y a deux ans. Et j'ai trouvé extrêmement important de partager cela avec les élèves d'ici, qui sont complètement ignorants de ce qu'ont fait les Tahitiens durant la Seconde guerre mondiale. Donc, cette année, quand j'ai traité cette partie au programme, j'ai décidé de contacter les auteurs par les réseaux sociaux et ils ont accepté de faire cette projection

Dans le programme, nous traitons la Seconde guerre mondiale sous l'angle de la guerre d'anéantissement. Donc, l'extermination des Juifs, les bombardements atomiques… et puis on a des parties adaptées. Alors, cette année, on n'a pas encore reçu les consignes du ministère parce que le programme a changé. Mais on a la consigne d'essayer de montrer le plus l'histoire locale. Et là, on a un exemple formidable.

À travers leurs interrogations, on voit qu'il y a des élèves qui ont été plus intéressés que d'autres, beaucoup plus sensibles que d'autres. Mais c'est toujours comme ça dans un environnement, il y a toujours quelqu'un qui se distingue

Le film surprend énormément les jeunes parce qu'ils ne se doutent pas de tout ce qui s'est passé

Je trouve que c'est important que nous, en tant que jeunes, connaissions notre histoire

Après, avec mes élèves, on va traiter la face un peu plus sombre, et c'est ce qui est montré à la fin du film, où beaucoup sont rentrés, en ayant participé à la libération du territoire, en se rappelant qu'ils sont dans une commune française. Et donc, beaucoup ont participé au mouvement indépendantiste avec Pouvana'a, après la guerre