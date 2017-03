Les collèges de Tipaerui, Arue et Ua Pou pilotes des classes cadets de la sécurité civile

PAPEETE, le 22 mars 2017 -Le projet a pour objectif de permettre aux jeunes participants d'acquérir de nouvelles connaissances et des compétences en matière de sécurité civile. Au sein des collèges de Tipaerui, Arue et Ua Pou, les élèves volontaires seront reconus comme assistants de sécurité pour les execices d'évacuation ou de confinement organisés dans leur collège.Objectif de ce dispositif pédagogique : impliquer les jeunes dans la sécurité civile, les sensibiliser aux comportements de prévention, aux gestes qui sauvent et développer leur sens civique. Ce parcours vise également à susciter des vocations de sapeur-pompier volontaire.Parmi les actions engagées, les participants suivront une formation au PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) et se verront remettre une attestation de formation de cadets de la sécurité civile.