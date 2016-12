Les clés de 30 logements OPH remis aux bénéficiaires

PAPEETE, 22 décembre 2016 - Le ministre du Logement, Tearii Alpha, a reçu, jeudi matin, 30 familles pour leur remettre les clés de leur logement.



Tearii Alpha a remercié l’Office Polynésien de l'Habitat (OPH) pour ses bons résultats et a souligné son rôle déterminant à la fois dans le secteur social, puisqu’il permet le relogement des familles les plus modestes, et dans celui de la relance de notre économie, avec des effets bénéfiques dans les secteurs du bâtiment, de l'emploi et de la fiscalité.



En 2016, 250 habitations ont pu être livrés à leurs propriétaires. L'objectif fixé par le ministère du Logement pour l'année 2017 est désormais de 400 Fare OPH.



Cette montée en puissance des livraisons de Fare OPH a été rendue possible grâce à la restructuration de l'Office Polynésien de l'Habitat et aux efforts de l'ensemble de son personnel. Un seul logement avait été livré en 2013 et seulement 37 en 2014.



Le ministre a indiqué que pas moins de 350 chantiers ont été lancés en 2016 avec une mobilisation importante des entreprises locales pour leur mise en œuvre. En 2017, 500 nouveaux chantiers devraient être lancés.



En cette période de fêtes de fin d’année, le ministre a souhaité à toutes les familles bénéficiaires de nouveaux Fare de passer de très bonnes fêtes dans leurs nouveaux logements ainsi qu’une très belle année 2017.