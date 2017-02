Les cadres des fédérations seront mieux formés

PAPEETE, le 9 février 2017. Une convention a été signée ce jeudi matin entre le ministère de l’Education, Air Tahiti Nui et la Mission d’aide et d’assistance technique.



L’objectif de cette convention est de développer la formation continue des cadres techniques des fédérations sportives. Fruit d’une collaboration efficace entre l'Etat, le Pays et la compagnie aérienne locale, elle vise à renforcer et développer la pratique du sport, par la jeunesse, en offrant à 13 cadres techniques la possibilité de partir, une fois dans l'année, en formation en métropole, mais aussi de faire venir des experts pour aider à finaliser le schéma directeur des équipements sportifs en Polynésie française, en cours d’élaboration. Cette démarche est conduite par la mission d’aide et d’assistance technique (MAAT), ce service de l’Etat intervient dans le cadre d’une convention avec le Pays pour animer le réseau des cadres techniques fédéraux en les formant et en les intégrant aux politiques publiques sportives communes Etat-Pays.