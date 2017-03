Les boss de l'environnement récompensés

Les organisateurs du quiz sont satisfaits de la participation des élèves. Pas moins de 3 672 élèves, répartis dans 60 établissements différents (dont 40 en démarche Eco-Ecole) ont participé.

Les élèves ont joué depuis Tahiti mais également à Moorea, Bora Bora, Ua Pou, Tubuai et Rikitea.

Pour mettre en valeur les équipes pédagogiques et les élèves les plus impliqués, la Journée des finalistes a été organisée ce mardi au motu Ovini, à Papeari.



Les élèves totalisant les scores les plus élevés de chaque établissement Eco-Ecole mobilisé, et les classes totalisant le meilleur score par niveau, ont été invités à cette journée pour participer à des ateliers ludiques. 291 élèves du premier et du second degré, du privé et du public ont été invités. 30 prix ont récompensé 11 lauréats par niveau (école, collège, lycée), totalisant les meilleurs scores. Neuf trophées ont été remis pour récompenser les établissements : Trophées de la plus forte participation, du meilleur score moyen et de l’implication la plus remarquable, en termes de classe, au niveau des écoles, collèges et lycées.



Dans la logique de l’écoquiz et du respect de l'environnement, les organisateurs ont placé cette journée sous le signe du « 0 Déchet ». Les jeunes invités étaient ainsi priés d'apporter leurs couverts. Un menu végétarien, élaboré par une diététicienne à base de produits essentiellement locaux (œufs, papaye verte, citrons, cocos, fruits) a aussi été proposé aux enfants.