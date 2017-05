Les associations de Pirae se mobilisent pour un grand nettoyage des quartiers

PIRAE, le 18/05/2017 - En prévision des premiers championnats du monde de va’a marathon qui se dérouleront dans la baie de Taaone en juin prochain, la ville de Pirae se mobilise avec ses associations sur deux jours pour l’opération "Fa’ari’ira’a ratere 2017".



Les services de la commune avec le concours des associations de Pirae, du Contrat de ville, de ses partenaires opérationnels et de la fédération Te Ui hotu rau no Pare nui, ont organisé cette opération " coup de poing " visant à réaliser un grand nettoyage de la commune pour débarrasser les foyers de Pirae de leurs encombrants gratuitement.



Cette grande collecte des déchets, hors calendrier de ramassage habituel, à un mois de l’évènement, a mobilisé dès 7 heures hier les quartiers des trois vallées Nahoata, Hamuta et Fautaua.



Cette initiative communale a pour objectif de se montrer sous son plus beau jour en procédant à l’enlèvement des gros déchets que nous produisons et stockons tous dans nos garages ou au fond de nos jardins.



De manière habituelle, la collecte des vieilles machines à laver, des équipements ménagers hors d’usage ainsi que le mobilier abîmé en bois et en plastique est réalisée à Pirae au pas des portes, une fois par mois, représentant un coût important pour la commune en matière de traitement.



Une opération similaire intitulée " Je débarrasse mon quartier " avait déjà été mise en place en 2016 par la ville. Elle avait remporté l’adhésion des quartiers avec plus de 30 tonnes d’encombrants collectées.



Cette année, cette grande collecte en faveur de l’environnement a été réitérée pour éviter de retrouver ces déchets dans les rivières et par conséquence dans le lagon de Pirae. L’action est présentée sous un aspect pédagogique afin de sensibiliser les familles au tri des déchets hors bacs gris et vert. Elle a de nouveau fédéré les matahiapo, les jeunes des quartiers et les sportifs de la commune.



Ce vendredi, l'opération sera reconduite dans les quartiers de la plaine. Une action de nettoyage de la plage Taaone est également programmée pour clôturer l’évènement avant un grand repas offert à tous les participants bénévoles.