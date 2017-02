Les artistes ultramarins mobilisés pour le concert de solidarité

PARIS, le 7 février 2017. La délégation de la Polynésie française à Paris a finalisé la programmation du concert de solidarité au bénéfice des sinistrés des fortes pluies des 21 et 22 janvier.



Artistes et étudiants de Paris se sont retrouvés ce mardi à la délégation de la Polynésie française à Paris. Ils ont finalisé le programme du concert de solidarité au bénéfice des sinistrés des fortes pluies des 21 et 22 janvier. Le concert est prévu le mardi 14 février à partir de 19h30 à la mairie du Ve arrondissement de la capitale. Des artistes de plusieurs régions ultramarines se sont mobilisées pour l'occasion.

C'est Théo Sulplice et son Ballet Show Tahiti Nui qui ouvrira la soirée, suivis de Thierry Cham (Guadeloupe), l'association Hiva Nui, le duo Kaori, Taina Quitterie, humoriste, l'association Hei Show Tamure et Sloane (Chantal de Peter et Sloane), la troupe de Karine Zemour, Ken Carlter, Claudia Taïna et la troupe Ata Nui, Teveu Tetauupu, Sly Karembeu (Nouvelle-Calédonie), Sylviane Cedia (Guyane), Melina Wamyndan et les musiciens du ballet Show Tahiti Nui, Melina, Mara Kelly association le Bourget et un groupe de bringue de l’association des étudiants polynésiens de Paris.