Les artisans se professionnalisent

PAPEETE, le 13 septembre 2017 - Le service de l'artisanat traditionnel de la Polynésie française finance une formation dispensée par SOI/Tupuna Kultur jusqu'au 20 septembre. Au programme, en plus de cours de langue et d'histoire, les stagiaires ont suivi des interventions sur la partie administrative de leur métier. Des œuvres collectives réalisées pendant la formation seront vendues aux enchères au profit d'une association caritative.



Depuis le 7 août, le centre SOI/Tupuna Kultur assure une formation auprès de stagiaires pour le compte du service de l'artisanat traditionnel de la Polynésie française. Cette formation s'achève le 20 septembre. " C'est une formation non rémunérée qui s'adresse à des artisans qui veulent professionnaliser leur activité ", indique Brenda Tihoni responsable de SOI/Tupuna Kultur.



L'objectif affiché de la démarche est " d'apporter les connaissances administratives aux artisans, un accompagnement à la création de leur entreprise ". Ainsi les stagiaires ont-ils eu des cours relatifs à la création de patente, au parcours à suivre en cours d'activité, aux différentes déclarations … Ils ont aussi pu découvrir l'ensemble des partenaires possibles pour un soutien financier.



" Chacun des stagiaires a un savoir-faire particulier. Il s'agit maintenant de le valoriser et le promouvoir ", explique Brenda Tihoni. Ils étaient dix au départ et sont finalement six à avoir suivi toute la formation. Ces stagiaires sont soit déjà patentés, " ce qui a d'ailleurs obligé certains d'entre eux à quitter la formation pour assurer leur activité ", soit membre d'associations. Comme c'est souvent le cas dans le secteur de l'artisanat.



La formation, qui a commencé le 7 août et se termine le 20 septembre, s'est découpée en cours théoriques, rencontres avec des professionnels de différentes instances publiques et privées (Service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelles, Direction générale des affaires économiques, Chambre de commerce et de l'industrie, des services et des métiers, association pour le droit à l'initiative économique…), mises en pratique.



Les stagiaires ont eu des cours de langue (français et anglais), techniques de vente, marketing mais aussi d'histoire et culture. " Pour promouvoir leurs créations, les artisans doivent pouvoir les raconter, expliquer d'où viennent les matières premières, parler de leurs techniques… "



Des mises en pratique ont été organisées comme par exemple l'accueil de croisiéristes ou l'animation d'un brunch des artisans dans l'un des hôtels de Tahiti. Ils sont allés à Moorea, faisant le tour de l'île à la rencontre d'artisans en situation de travail au Tiki village et autres espaces touristiques. Des échanges avec des artistes ont enfin été proposés. " Souvent les artisans restent autour de leur stand alors qu'ils devraient se déplacer, rencontrer d'autres personnes pour s'ouvrir à la création. "



Pendant cette formation, les stagiaires se sont retrouvés autour de deux œuvres collectives ces œuvres seront mises aux enchères à l'issue de la formation. Les fonds récoltés seront donnés à une œuvre caritative et serviront pour un déplacement artisanal et culturel à Rapa, sur invitation de Vainui Faraire Barsinas également stagiaires.