Les analogues d'amphétamines classés illégaux en Polynésie

PAPEETE, 18 janvier 2017 - Le gouvernement a pris un arrêté classant tous les analogues d’amphétamines et de LSD dans la catégorie des stupéfiants afin d’en interdire l’importation en Polynésie française.



La liste des produits stupéfiants sera complétée des "substances psychoactives, analogues d’amphétamines ou de LSD" afin de prohiber l’importation de ces produits sur le territoire.



Le compte rendu des travaux du Conseil des ministres de mercredi précise que " de nouvelles substances psychoactives, analogues d’amphétamines ou de LSD, ont été identifiées comme faisant l’objet d’importation sur le territoire via des commandes sur internet. Ces substances ne sont actuellement pas soumises à des mesures de contrôle au niveau national. Cependant, compte tenu de leur potentiel d’abus et de dépendance et des risques pour la santé, il a été proposé que ces substances soient classées « stupéfiant » en Polynésie française ".



Ces produits tomberont sous le coup des dispositions de la délibération du 18 août 1978 modifiée portant réglementation de l’importation, de l’exportation, de l’achat, de la vente, de la détention et de l’emploi des substances vénéneuses en Polynésie française inscrit les substances vénéneuses dans les tableaux A, B, ou C, correspondant respectivement aux produits toxiques, stupéfiants ou dangereux.