Les aménagements de l'espace Fan zone à Aorai Tini Hau se poursuivent

Placés sous la direction d’Henri Terorotua, les travaux d’aménagements d’Aorai Tini Hau se poursuivent, avec le précieux concours de TNAD et la Ville de Pirae.



15 grands chapiteaux, une scène et un grand écran seront les principaux éléments amovibles posés sur l’esplanade Aorai Tini Hau, le tout baigné dans des installations modernes qui permettra la couverture de la zone de connexion WIFI.



Le site accueillera également un espace pour le AHIMA’A offert par la ville de Pirae à l’ensemble des athlètes visiteurs et locaux, le vendredi 30 juin à 13 heures.



Au centre de l’espace bétonné, sera installée une pierre sculptée par deux artisans du Centre des Métiers d’Art pour nous rappeler au travers des pétroglyphes présentés notre histoire.



Ouverture officielle de la Fan Zone programmée le jeudi 22 juin 2017 à 16 heures 30.

Venez nombreux !