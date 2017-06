Les agents communaux de Mahina se forment au bûcheronnage

MAHINA, le 21/06/2017 - Durant une semaine, 15 agents communaux des services techniques et de sécurité de Mahina ont suivi une formation bûcheron afin d'être opérationnel en cas de catastrophe naturelle. Une fois la théorie terminée, les stagiaires se sont rendus en milieu naturel afin de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. À l'issue de cette formation, un certificat d'aptitude leur a été délivré, ce qui leur permettra d'intégrer d'autres formations pour parfaire leur parcours professionnel.



