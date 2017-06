Les acteurs de la défiscalisation en marche au fenua

PAPEETE, le 27 juin 2017 - Le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, Jean-Pierre Philibert et ses collaborateurs sont au fenua. Ce mardi matin, ils ont visité le Aranui 5, symbole de la défiscalisation en Polynésie française. Un sujet phare sur lequel le président compte bien continuer à travailler une fois en métropole.



La défiscalisation : outil et enjeu majeur en Polynésie française. Le sujet est à nouveau dans l'actualité depuis quelques jours avec la visite du président de la fédération des entreprises d'outre-mer (Fedom), Jean-Pierre Philibert, et ses collaborateurs. La Fedom a joué un rôle important dans la prolongation du dispositif de défiscalisation jusqu'à 2025.



L'objectif de la visite était de rencontrer les différentes personnalités du territoire afin de faire un état des lieux du programme. Mardi matin, l'équipe de la Fedom est montée à bord du Aranui 5, cargo mixte qui réalise une croisière entre Tahiti et les îles des Marquises. "Le Aranui est un double exemple. Il assure à la fois une mission de service publique car il créé du lien entre les uns et les autres et il est acteur de l'activité touristique. C'est un produit touristique! Nous ne sommes pas dans un luxe ostentatoire. C'est un bateau authentique, avec beaucoup de charme et de capacité d'accueil. C'est un très bel exemple financé en partie par la défiscalisation..", a commenté le président de la Fedom.