Les Trophées du sport expliqués

PAPEETE, le 19 janvier 2017- Fort du succès rencontré lors des deux premières éditions, le Tahiti Infos ATN Challenge prend de l’ampleur et change de nom pour devenir « Les Trophées du sport ». Un concours organisé par Tahiti Infos, ATN et Polynésie 1ère pour valoriser nos athlètes polynésiens avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des sports.



Animés par une passion commune, celle de la performance et de l’excellence, et soucieux de promouvoir le sport tahitien localement mais aussi à l'international, Tahiti Infos et Air Tahiti Nui se sont réunis en 2015 pour organiser le « Tahiti Infos ATN challenge ». La première édition avait remporté un très grand succès suscitant l’intérêt d’un nouveau partenaire : Polynésie 1ère qui avait rejoint le comité organisateur dès la seconde année.



Cette année, l’événement prend plus d’ampleur encore grâce au soutien du Ministère de la jeunesse et des sports, qui offre à ces trophées la cérémonie qu’ils méritent : la soirée des lauréats se tiendra le 23 février dans l’enceinte prestigieuse de la Présidence.



Le public est invité à voter pour son athlète préféré sur la base d’une sélection de 18 sportifs qui ont marqué l’année par leur performance et leur popularité. Les résultats de ces votes détermineront le podium gagnant des Trophées du sport.



Cette année, parallèlement au concours soumis au public, un jury professionnel a été constitué pour distinguer les athlètes méritants et ayant fait preuve d’un comportement exemplaire.

Ce jury se prononcera pour honorer, parmi une sélection d’athlètes nominés, le meilleur athlète de l’année, Femme et Homme, le meilleur espoir, Femme et Homme, le meilleur athlète Handisport, la meilleure équipe sportive de l’année.



Pendant un mois, vous allez donc découvrir dans Tahiti Infos, puis sur Polynésie 1ère à partir du 23 janvier, les portraits de dix huit sportifs qui ont marqué l’année 2016 par leur performance et leurs exploits.



Une seule contrainte, ils ne peuvent être lauréats deux années de suite, ainsi de grands athlètes comme Kevin Céran-Jérusalemy, Mihimana Braye ou Cédric Wane qui étaient lauréats en 2016, ne seront pas présents cette année parmi les 18 challengers, malgré la belle année qu’ils ont réalisée.



1er podium : Stéphane Debaere (Natation)

2ème podium : Kevin Céran Jérusalemy (Va’a)

3ème podium : Jonathan Torohia (Beach Soccer)



1er podium : Michel Bourez (Surf)

2ème podium : Rete Ebb (Va’a)

3ème podium Anne Caroline Graffe (Taekwondo)



Cet événement a pour objectif de valoriser les performances sportives des athlètes polynésiens dans un contexte de jeu concours. Le public est invité à voter par courrier, en découpant le bulletin de participation dans le journal TAHITI INFOS ou en le déposant dans les urnes prévues à cet effet chez Tahiti Infos et ATN, Vodafone ou Shell-Pacific



Il pourra également jouer par SMS en suivant les portraits diffusés sur Polynésie 1ère. (pour jouer par SMS composer le 7575, tapez « sport » puis le N° de votre sportif préféré. (102 xpf + coût d’un sms)



Les partenaires organisateurs Des billets d’avion à gagner

Au terme du concours, un tirage au sort sera effectué parmi les joueurs qui auront déposé leur bulletin dans l’urne ou joué par SMS. Deux gagnants remporteront ainsi un billet d’avion pour Auckland offert par Air Tahiti Nui



Air Tahiti Nui donne des ailes à nos talents



Air Tahiti Nui, par son programme de sponsoring « Ambassador » soutient les sportifs polynésiens tout au long de l’année en prenant en charge leurs billets. « Ces personnalités participent au rayonnement de Tahiti dans le monde, c’est une forme de promotion », considère Torea Colas, directeur de la communication chez Air Tahiti Nui. « Le but du programme c’est de servir de tremplin. On ose penser que l’on participe un peu au succès de leurs aventures. On n’aide qu’en billets mais les athlètes doivent gagner leur vie ! Une fois qu’ils ont atteint un certain niveau notre mission est remplie. »



Tahiti Infos et Polynésie 1ère, des médias qui soutiennent le sport



Tout au long de l’année également, Tahiti Infos et Polynésie 1ère soutiennent le sport local en suivant et retransmettant les performances des athlètes, en couvrant les grands évènements sportifs. Polynésie 1ère consacre son émission hebdomadaire Tuaro Sport à l’actualité sportive et n’hésite pas à développer de gros moyens pour suivre au plus près les grands moments sportifs tels que l’Hawaiki Nui Va’a, la Billabong Pro ou les Jeux du Pacifique. Tahiti Infos propose chaque jour dans son journal et sur son site une actualité détaillée du sport polynésien. Tahiti Infos est le partenaire presse officiel des plus grands évènements sportifs de l’année : Hawaiki Nui Va’a, Te Aito, tous les évènements surf locaux, Waterman Tahiti Tour, Ironmana, Pétanque Tahiti Infos, X-terra, la Ronde Tahitienne, un grand nombre de courses et marathons…Il sera également partenaire cette année des Championnats du monde Va’a 2017-2018.



Cette année, Polynésie 1ère va permettre à tous les polynésiens de suivre en direct la cérémonie des trophées du sport ce sera le 23 février, en télévision, en radio et sur internet, à partir de 19h30.



Le ministère jeunesse et sport.



Le sport est vecteur d’excellence et d’exemplarité. Il incite les athlètes à tendre vers la réussite, la performance et donne aux plus jeunes l’envie de se mesurer, de se dépenser. Le sport permet à des enfants vivant parfois dans des conditions très précaires de trouver leur voie, de se consacrer à une activité cadrée, et formatrice. Autant de valeurs que les institutions du Pays souhaitent soutenir en s’associant cette année aux Trophées du sport. En ouvrant la porte de la Présidence, le Ministère offre un cadre prestigieux à la cérémonie de remise des prix qui sera diffusée en direct sur Polynésie 1ère .





Le Jury et les nominés qui seront en course lors de cérémonie [Composition du jury]url:http://

La composition du jury a été arrêtée comme suit :

Ministère J&S : Cécile TIATIA

ATN : Tahia TEIKIKAINE

Tahiti Infos : Nathalie MONTELLE

Polynésie 1ère: Gerald PURFER

COPF : Tauhiti NENA

Direction Jeunesse et sport : Antony PHEU



Les nominés du jury

La liste des sportifs de haut niveau a été fournie par le ministère Jeunesse et Sport



Meilleur athlète HOMME

Billy BESSON Voile

Heimanu TAIARUI Football

Michel BOUREZ Surf

Raihau MAIAU Athlétisme

Raihau CHIN Taekwondo



Meilleure athlète FEMME

Anne Caroline GRAFFE Taekwondo

Hinatea BERNADINO Va’a

Nohealani SALMON Boxe

Karelle POPPKE Surf

Puatea ELLIS Stand Up Paddle,



Meilleur espoir HOMME

Poenaiki RAIHOA SUP Surf

Nicolas VERMOREL Natation

Teura TUPAIA Athlétisme

Raiarii THOMPSON Athlétisme

Tutearii HOATUA Va’a



Meilleure espoir FEMME

Gwoelanie PATU Athlétisme

Vahine FIERRO Surf

Leilani GUERRY WONG-FOO Natation

Naia GUITTON Tennis



Meilleur athlète HANDISPORT

Patrick VIRIAMU championnant du monde para-va'a australie 2016

Christian CHEE AYE Médaille de bronze au Jeux du Pacifique 2015 , Médaille d'or Oceania Tahiti 2016 (Athlétisme lancé fauteuil)

Arsène AIE, Médaille d'argent Océania 2016 (Athlétisme lancé fauteuil).





Meilleure EQUIPE HOMME*

Edt Va’a

Shell Va’a

Tefana Football

Tiki Toa Beachsoccer

Aorai Basket



Meilleure EQUIPE FEMME



AS Teva Va’a

Aorai Basket

Pirae Volley Ball





EVENEMENT SPORTIF



Hawaiki Nui Va’a

Billabong Pro : surf

X Terra : triathlon nature

Ronde Tahitienne : vélo

Tahiti Swimming Experience : natation

Tahiti Pearl Regatta : voile

Waterman Tahiti Tour/IronMana : waterman

Te Aito : va’a

La Tahitienne : Course à pied

Tahiti Fitness Challenge : Fitness













Les informations pratiques La soirée de cérémonie de remise des trophées



La remise des prix se déroulera lors d’une cérémonie qui réunira l’ensemble des lauréats, des nominés, des fédérations et des professionnels du sport le 23 février dans l’enceinte de la Présidence.

De nombreux lots seront remis à cette occasion et surtout, la cérémonie sera diffusée en direct sur Polynésie 1ère en TV, en radio et sur Internet.

Tahiti Infos et Air Tahiti Nui désigneront également leur athlète de l’année et un prix leur sera attribué.

Parmi le public, les gagnants du tirage au sort des concours se verront remettre leurs billets d’avion.



Infos pratiques :

Pour jouer déposer les bulletins dans les urnes disponibles à l’agence de Tahiti Infos à fare Ute, à l’agence Air Tahiti Nui, au pont de l’Est, chez Vodafone , boutique du centre ville, et dans toutes les stations Shell Pacific

ou par courrier à Tahiti Infos BP 14275 98713 PAPEETE

Du 23 janvier au 15 février



Retrouvez tous les lauréats et le règlement du jeu

Dans le journal TAHITI INFOS

Sur le web : [www.tahiti-infos.com]url:http://www.tahiti-infos.com/Trophees_r167.html et [www. polynesie.la1ere.fr]url:http://www .



Soirée des lauréats : le jeudi 23 février 2017 à la Présidence











