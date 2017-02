Les Tonga n'accueilleront pas le pays de Galles à cause d'une pelouse "pas prête"

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 17/02/2017 - Un test-match de rugby entre les Tonga et le pays de Galles, le 17 juin à Nuku'alofa, la capitale du petit Etat du Pacifique, a été déplacé dans un pays encore à déterminer à cause de problèmes de pelouse, a-t-on appris vendredi auprès de différentes autorités du rugby.



Dans un communiqué commun, la Fédération internationale (World Rugby) et la Fédération galloise de rugby soulignent que cette "décision difficile" a été prise car le terrain "ne sera peut-être pas prêt à temps".



En accord avec la Fédération des Tonga, il a été décidé de faire jouer le match le même jour mais sur un autre stade. Aucune localisation n'a encore été décidée même si la Nouvelle-Zélande est le grand pays le plus proche.



Ce report résonne comme un revers pour ceux qui veulent voir plus de matches internationaux organisés dans les îles du Pacifique, malgré l'absence d'intérêt financier voire sportif à les disputer là-bas.



Parmi eux, le président de la Fédération internationale, Bill Beaumont, qui ne désespère pas de programmer des rencontres dans les Tonga.



"World Rugby partage la déception des Tonga, étant donné le grand effort fourni par la Fédération tongienne", a déclaré Beaumont dans le communiqué.



"Nous travaillons avec nos amis des Tonga pour trouver un site adapté à cette rencontre (...), et nous continuons de soutenir la Fédération avec des occasions d'accueillir des test-matches dans le futur", a-t-il poursuivi.



S'il ne se déplacera pas aux Tonga, le pays de Galles doit toujours se rendre à Apia, jouer les Samoa le 24 juin.



Les Fidji doivent aussi accueillir deux rencontres internationales, contre l'Italie et l'Ecosse en juin.