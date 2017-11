Les Tamari’i du ciel ou la rencontre de deux mondes

PAPEETE, le 11 novembre 2017 - L’association Les Tamari’i du ciel est née en août. Elle est le pendant locale des Chevaliers du ciel. L’objectif ? Faire se rencontrer des enfants dits "ordinaires", en l’occurrence les CM1 de l’école Saint-Paul-Sainte-Thérèse et des enfants dits "extraordinaires", ceux de la Fraternité Chrétienne, pour leur donner l’occasion de se découvrir et donc de s’accepter. Le 9 mai, ils se retrouveront tous sur la base aérienne de Faa’a.



Carole Herraïz porte avec Yssam Yacoubi l’association Les Tamari’i du ciel. Une association qu’ils ont créée en août dernier et qui est une déclinaison locale de l’association nationale Les Chevaliers du Ciel.



L’association Les Chevaliers du ciel est âgée de 20 ans cette année. Elle a été lancée par des pilotes bénévoles (dont Jean-Yves Glemée aujourd’hui président fondateur) pour les enfants ordinaires et extraordinaires. Les enfants ordinaires sont les enfants qui ne présentent pas de difficultés particulières. Les enfants extraordinaires sont, eux, les enfants porteurs de handicaps, ceux qui vivent dans des milieux défavorisés, qui sont inscrits en institut médico-éducatifs.



25 200 enfants bénéficiaires



" On demande souvent aux enfants d’être bienveillants vis-à-vis des autres, de respecter ceux qui les entourent dans leurs différences mais ils n’ont pas beaucoup l’occasion de mettre à l’épreuve leur aptitude en la matière. On leur demande de réussir à faire ça du jour au lendemain, à la première rencontre alors qu’il faut du temps ", résume Carole Herraïz.



Les Chevaliers du ciel se sont donnés pour mission de permettre aux enfants de côtoyer et se familiariser avec la différence pour pouvoir l’accepter. Depuis 21 ans, plus de 25 200 enfants se sont rencontrés en métropole grâce aux opérations des Chevaliers du ciel.



La Polynésie 10ème étape du tour 2018



Pour parvenir à ses fins, l’association a mis sur un pied un projet baptisé Rêves de gosse. Chaque année, 30 avions plus un Casa de l’armée de l’air (partenaire de l’association) sillonnent la France pour offrir un tour d’avion permettant " aux enfants ordinaires et extraordinaires de laisser au sol les entraves qu’ils rencontrent sur la terre et de côtoyer les nuages ". Ce tour en avion organisé en un circuit de 10 étapes est une finalité, le point d’orgue d’un parcours sur l’année auquel la Polynésie vient officiellement d’être intégrée. Le fenua étant le premier pays d’outremer à réaliser cet exploit.



Carole Herraïz a décidé de décliner l’opération en local après avoir visionné un documentaire avec son mari Yssam Yacoubi. " Nous sommes allés au Fifo en début d’année et avons vu Alors on danse de Jacques Navarro. " Ce documentaire raconte le parcours de professeurs de danse et de handidanse qui montent un spectacle de ‘ori tahiti et danse contemporaine avec des personnes atteintes de handicap. " Ça nous rappelé les Chevaliers du ciel et on s’est dit, pourquoi ne pas monter quelque chose ici ? "



Ensemble, ils ont commencé les démarches pour monter Les Tamari’i du ciel. Ils ont contacté l’association nationale pour s’en rapprocher. " Au début le projet était encore timide et nous n’avions pas d’éléments concrets. Nous avons eu un premier retour négatif. Disons que l’association nationale, très normée et cadrée attendait plus pour nous intégrer ."



Des efforts récompensés



Le duo a multiplié les efforts. Il s’est rapproché d’une classe de CM1 de l’école Saint-Paul-Sainte-Thérèse et de l’établissement de La Mission, la Fraternité chrétienne. Enseignants, directeurs, éducateurs, enfants… au total pas moins de 80 personnes ont été mobilisées. Un programme d’actions a été élaboré, un thème affiné. " Lorsque nous sommes retournés voir Les Chevaliers du ciel avec tout ça, ils nous ouvert les bras. Ils ont vu qu’on était sérieux, on est entrés dans la machine."



Une première rencontre a été organisée le 16 octobre avec tous les participants polynésiens. " Les échanges ont été au-delà des espérances. Des jeux ont été organisés, une cérémonie d’accueil, des chants, un gouter avaient été prévus. Il y a eu par exemple un parcours à réaliser en fauteuil. Au début, les enfants ordinaires et les enfants extraordinaires étaient chacun de leur côté. Très vite, les seconds ont donné des conseils aux premiers ce qui a permis de les rassembler ", rapporte Carole Herraïz encore émue.



Programme des Tamari’i du ciel



À l’issue de cette première matinée des binômes ont été constitués. Tous comptent un enfant ordinaire et un enfant extraordinaire. Deux autres rencontres sont prévues dont une au Musée de Tahiti et des îles pour visiter l’exposition L’aviation inter-îles des années 1950 à nos jours. " Les thèmes des actions doivent en toute logique se rapporter à l’aérien ", précise Carole Herraïz, "puisque ce sont des pilotes qui sont à l’origine de l’association. Mais nous avons une grande latitude quant aux choix de ces thèmes. " Les Tamari’i du ciel vont notamment travailler autour de l’arrivée de l’aviation en Polynésie française.



Le 9 mai, jour J, point d’orgue de cette année d’échanges, tous les enfants ainsi que les encadrants se retrouveront sur la base aérienne de Faa’a. " Et, si tout se passe comme prévu, nous proposerons des tours d’avion pour les enfants ."



L’année prochaine, Carole Herraïz et Yssam Yacoubi réitèreront l’opération. C’est promis. Et ensuite ? " Nous sommes sous contrat à durée déterminée sur le territoire. Je réfléchis dès à présent pour trouver des successeurs pour que Les Tamari’i du ciel survivent après notre départ ", annonce Carole Herraïz. Pour l’instant ils sont une dizaine à œuvrer au sein de l’association.