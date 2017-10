Les Tahitiens ont fait vibrer les Voiles de Saint-Tropez

Depuis maintenant 9 ans, la Tahiti Pearl Regatta est jumelée avec la célèbre régate des Voiles de Saint-Tropez, sa grande soeur de coeur de coeur dont la 19ème édition vient de s'achever. Dans le cadre de ce jumelage, les deux régates procèdent chaque année à un échange d'équipage. La semaine dernière, ce sont donc trois représentants du voilier Windfall, vainqueurs de la TPR 2017 en division 2, qui ont embarqué sur un des bateaux de la SNST, le Lady Jo, pour défendre les couleurs de Tahiti sur le plan d’eau de Saint-Tropez.



Depuis 1981, les Voiles de Saint-Tropez s’installent chaque année dans la ville éponyme à la tombée de l’été, pour 9 jours de régates et de célébrations. Cette joute nautique unique en son genre rassemble les plus beaux voiliers de Méditerranée. Près de 300 bateaux mesurant jusqu’à 60 mètres régatent ainsi chaque jour sur le prestigieux plan d’eau du golfe de Saint-Tropez.



Pour les marins tahitiens du Windfall, le jumelage entre la TPR et les Voiles représentent une occasion unique de participer à une régate d'envergure internationale. « Nous sommes tous les trois ravis d'avoir eu la chance de courir aux Voiles" se réjouit Roland Marty, skipper du Windfall. "Pendant la TPR nous régatons sur les plus beaux plans d'eau du monde, aux Voiles nous avons régaté au milieu des plus beaux bateaux du monde. Le lien qui uni Saint-Tropez à la Polynésie est de plus en plus marqué ici et promet de belles collaborations futures. L’ambiance est incroyable et la Polynésie est très représentée sur les Voiles. Merci à toute l‘équipe de l’association Raiatea Regatta et à tous les partenaires qui rendent cet échange possible."



Après une semaine de bataille navale, le Lady Jo à bord duquel ils avaient embarqué s'est hissé à la 22ème place de sa catégorie, sur 42 bateaux engagés.